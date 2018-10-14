Arifiye'nin yeni yaşam alanı açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye'de hayata geçirilen yeni yaşam alanı 18 Ekim Perşembe günü açılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından Arifiye'ye yeni bir yaşam alanı müjdesi verilmiş, projesi hazırlanmış, ihalesine çıkılmış ve çalışmalar derhal başlatılmıştı. Kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlandığı projenin 18 Ekim Perşembe günü hizmete alınacağını açıklayan Başkan Toçoğlu, saat 16.30'da gerçekleşecek açılışa tüm vatandaşları davet etti.

Sakarya'da yeşile ve yeni yaşam alanlarına dönük adımlarının sürdüğünü ifade eden Başkan Toçoğlu, Arifiye'ye yeni buluşma noktası kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Toçoğlu, “10 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz Arifiye Park'ta çalışmalarımızı tamamladık. Yeşil alanların yanı sıra projemizin içerisinde kafeterya, restaurant, basketbol sahası, kaykay pisti, çocuk oyun grupları, koşu ve yürüyüş yolları yer alıyor. İnşallah hemşehrilerimizle birlikte bu özel çalışmamızın açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Toçoğlu, yeni yaşam alanlarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Her zaman ifade ettiğimiz bir husus var; biz Sakarya'da yüzlerin güldüğü, çocukların toprakla, doğayla temas ettiği bir şehirden yanayız. Hamdolsun bu doğrultuda hizmete aldığımız yeni yaşam alanları bu düşüncemizin bir tezahürü niteliğindedir. İnşallah Arifiye Park'ta hemşehrilerimizin yeni buluşma noktası, keyifli vakitlerinin adresi olacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.