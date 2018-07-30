Arifiye’ye 108 adet işyeri ile Modern Sanayi Sitesi geliyor

2017 yılında Marmara Bölgesinde nüfusu en hızlı artan ilçe olan Arifiye’de toplu konut ve villa tarzındaki modern yapıların inşaatları hızla ilerlerken, bir hamle de sanayici ve iş adamlarından geldi. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’yu makamında ziyaret eden S.S. ATSO Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı Adnan Borazancıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Binasının hemen arkasında bulunan 37 dönümlük alana Sosyal Donatı Alanları ve 108 adet işyeri ile modern bir Sanayi Sitesi yapmak için çalışmalara başladı.

Kooperatif Başkanı Adnan Borazancıoğlu yaptığı açıklamada, "Arifiye’ye değer katacak, işyeri ile sosyal donatı alanları ile planlı ve modern bir sanayi sitesi projesini hayata geçirmek için arkadaşlarımla birlikte kolları sıvadık. Sanayi sitemiz 37 dönümlük bir alan üzerinde 108 adet işyeri ve soysal donatı alanları ile planlandı. Çağdaş inşaat tekniği ve malzemeleriyle planlanan toplu iş yeri projesini 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Başkanımızdan tek talebimiz ise, bölgede planlanan imar yollarının bir an önce açılması. Böylece biz de, ilçemize katma değer katacak ilçe ve mahalle standartlarını yükseltecek bir projeyi Arifiye’ye kazandıracağız" dedi.

Başkan İsmail Karakullukçu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arifiye’mizi, sanayisiyle, konut alanları ile birlikte modern ve planlı bir ilçe haline getirmek amacıyla 29 ayrı bölgede 3194 Sayılı İmar Kanununun 18’nci madde uygulamasını hayata geçirerek, sanayi alanları, konut alanları, sosyal donatı alanları, sağlık ve eğitim tesisleri, park ve bahçeleri ile insanımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte alanlar oluşturduk. Son iki yılda Arifiye’mizde site ve villa tarzında modern yapılar hızla yükseliyor. Buna ilaveten, Sakarya 1’inci Organize Sanayi Bölgesinin genişleme alanını da planladık. Şimdi, bu planlı alanlarda modern tarzdaki yapılarla ilçemizi geliştirme zamanı. Çevre kirliliğine neden olmayacak sektörlerde faaliyet gösterecek bu projeyi hayata geçirmenizi can-ı gönülden istiyorum. Bu noktada üzerimize ne düşüyorsa da yapmaya, sizlere destek olamaya hazırız. Proje konusundaki çalışmalarınız ve nazik ziyaretiniz nedeniyle sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.