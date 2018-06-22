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22 Haziran 2018 14:26

Arifiye’ye 65 metrelik yeni köprü yapılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arifiye ilçesine 65 metre uzunluğunda 17 metre genişliğinde köprü inşaa ediyor.

Arifiye’ye 65 metrelik yeni köprü yapılıyor

22 Haziran 2018 14:26


Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehre yeni köprüler kazandırmaya devam ediyor. Arifiye ilçesi ile Karaaptiler ve Türkçaybaşı mahallelerini birbirine bağlayacak olan köprüde çalışmalar hızla devam ediyor. Yeni köprü ile geçişlerin daha güvenli ve kolay hale geleceğini dile getiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, yaptığı açıklamada, “Sakarya Nehri üzerinde inşa çalışmalarının devam ettiği yeni köprümüz ile ulaşımlar artık daha güvenli olacak. Şehrin muhtelif bölgelerinde ulaşımı kolaylaştıracak köprüler inşa ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yeni köprüler ile güzergahları birbirine bağlıyor, ulaşımı konforlu hale getiriyoruz. Son olarak Arifiye’de inşa çalışmalarını başlattığımız ve Karaaptiler ile Türkçaybaşı Mahallelerini birbirine bağlayan köprüde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 65 metre uzunluğunda 17 metre genişliğine sahip olacak köprümüzün 3 temel ayağı tamamlandı. Kirişlerimiz ise yapım aşamasında. Kısa süre içerisinde montajlarını gerçekleştirerek köprümüzü halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.




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