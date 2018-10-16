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Arifiye'ye yeni giriş yolu yapılmaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Arifiye’ye yeni giriş yolu hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Arifiye'ye yeni giriş yolu hız kesmeden devam ediyor.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye'ye yeni bir giriş kazandırılacağının müjdesini verdi. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile ilçeye kazandırılacak yeni duble yolda incelemelerde bulunan Başkan Toçoğlu'na Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve YOLBAK Daire Başkanı Haydar Akbulut eşlik etti. Arifiye'de gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Başkan Toçoğlu'na teşekkür eden Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, “İlçemizin yeni yaşam alanı olacak Arifiye Park tamamlandı, hizmete açılıyor. Şimdi de ilçemizin yeni girişi olacak duble yolda başlayan çalışmaları Başkanımız Zeki Toçoğlu'yla birlikte inceledik. Yeni yatırım dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Sakarya'ya kazandırılacak olan yeni girişin ulaşım konusunda halkı rahatlatacağını vurgulayan Başkan Toçoğlu, “Arifiye'de hizmet atağımız devam ediyor. İnşallah 18 Ekim Perşembe günü ilçemizin yeni buluşma noktası olacak Arifiye Park'ın açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdi de yeni bir duble yol için kolları sıvadık. Yeni duble yolumuz; Terminal Kavşağından başlayarak, Tank Palet Fabrikası'na paralel olan yol boyunca devam edip Demir Yolu Üst Geçiş Köprüsünde son bulacak. İlçemizin yeni girişi ile ulaşıma hem alternatif sağlayacak hem de duble rahatlığa kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

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