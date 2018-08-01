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01 Ağustos 2018 13:49

Artvin Sanayi Caddesi asfaltla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Artvin Sanayi Caddesi’ni gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarıyla yenileyerek bölge esnafının hizmetine sundu.

Artvin Sanayi Caddesi asfaltla buluştu

01 Ağustos 2018 13:49


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığı tarafından şehir merkezi ve 16 ilçede başlatılan asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin kuzey ilçeleri Kaynarca ve Kocaali’de yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Artvin Sanayi Caddesi’ni de yenileyerek bölge esnafının hizmetine sundu. Yaklaşık 1 kilometrelik arteri konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi’ne bölge esnafı teşekkür etti.


Artvin Sanayi Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaların detaylarını paylaşan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Arifiye ilçemiz sınırlarında yer alan sanayi sitesinde yolların yenilenmesi için talepler alıyorduk. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Bin 100 metre uzunluğundaki arteri 2 bin 100 ton asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturduk. Bölge esnafımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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