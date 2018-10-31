Aşağıdereköy Deresinde ıslah çalışmaları sürüyor

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri aşırı yağışlar neticesinde ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek ve suları en iyi şekilde tahliye edebilmek için Aşağıdereköy Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Aşağıdereköy Deresi'ni ıslah ettiklerini belirten SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, “Dünyada nüfusun, sanayileşmenin ve zararlı gazların salınımının artmasıyla birlikte iklimlerde önemli bir değişim yaşanıyor. Bunun sonucunda seller büyük artış göstermiş durumda. En üzücü örneklerini dünyanın dört bir yanında olduğu gibi bölgemizde ve şehrimizde de görmemiz mümkün. Geçtiğimiz yıllarda Serdivan'ın Aşağıdereköy Mahallesi'nde bir vatandaşımız yaşanan sel felaketinde hayatını kaybetmişti. Bizler de bölgedeki suları en iyi şekilde tahliye edebilmek için yıllar içerisinde yatağı kapanan Aşağıdereköy Deresi'ni ıslah ettik. Havza Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerimizce dere yatağı tekrar açıldı. Bölgede biriken atıklar ve çöpler temizlendi. Gölü besleyen derelerde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.