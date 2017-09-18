Asayiş ekiplerinden Akyazı’da huzur uygulaması

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Akyazı ilçesinde ’’Huzur Akyazı’ uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada ekipler ilçe merkezinde ve otomobiller üzerinde uygulama yaptı. Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada bin 573 şahıs sorgulanırken, 488 araç, 51 umumi açık yer denetlendi.

Yapılan kontroller sonucu 2 aranan şahıs, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 adet dolu fişek, 18 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 25 gram esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.