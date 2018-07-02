Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla 16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları Akyazı’da devam ediyor. 5 kilometrelik Merkez Yeniköy Mahallesi’nde çalışmaların tamamlandığını belirten YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, çalışmaların Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesi’nde devam ettiğini duyurdu. Akbulut, “Asfalt ekiplerimiz şehrimizin farklı bölgelerinde arter ve güzergahları yeniliyor. Akyazı’da Merkez Yeniköy Mahallesi’nde başlattığımız asfalt çalışmalarını tamamlayarak mahallemizi yeni yüzüne kavuşturduk. Şimdi yine Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallemizde yenileme çalışmalarımızı başlattık. 2 bin 300 metrelik güzergahın 3 bin ton asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturacağız. Kısa süre içerisinde tamamlayarak program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Alaağaç Mahalle Muhtarı Ali Yalçın ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na ve Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan’a teşekkürlerini iletti. Yalçın, “Mahalle yollarımız asfaltla buluştu. 3 kilometrelik güzergahımıza yapılan çalışmalardan dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.