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01 Temmuz 2018 15:18

Asırlık yayla şenliğine yoğun katılım

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi’nde geleneksel Yayla Şenlikleri’nin 110’uncusu yoğun bir katılımla yapıldı.

Asırlık yayla şenliğine yoğun katılım

01 Temmuz 2018 15:18


Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, 110 yıl önce atalarından kalma yayla şenliği geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen 110’uncu Dikmen Yayla Şenliği’ne İsmail Türüt başta olmak üzere birçok yöresel sanatçı katıldı. Sakarya’nın en yüksek noktası olan Dikmen Yaylası’nda düzenlenen şenliğe yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Dikmen Mahalle Muhtarlığı ve sponsorlar tarafından organize edilen şenliğe katılan vatandaşlar gönüllerince eğlenip, halaylar çektiler. Yaylada bulunan kayalıklara yapılan Türk bayrağı ve Atatürk resmi, yaylaya ilk gez ziyaretçi olarak gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.


Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, "Yayla bizim köklü bir geleneğimiz ve bu yıl 110. şenliğimizi gerçekleştirdik. Bizler dedelerimizden devraldık ve çocuklarımıza devredeceğiz. Hendek Dikmen Mahallesi var olduğu müddetçe yayla geleneğimiz devam edecektir. Bu anlamda bu organizasyonda bizlere destek veren tüm iş adamlarımıza, esnaflarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.




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