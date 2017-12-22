Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 16:58

Aşk-ı Kelam minyatür tezhip sergisi SATSO’da açıldı

Kurumlar arası işbirliği ile bölgenin sadece sanayi ve ticarette değil sosyo kültürel anlamda da ileri gitmesine katkı sağlayan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, bu defa Aşk-ı Kelam Minyatür ve Tezhip Sergisi ‘ne ev sahipliği yaptı.

Aşk-ı Kelam minyatür tezhip sergisi SATSO’da açıldı

22 Aralık 2017 16:58


Gonca Küçüksaraç yönetiminde Arifiye Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Minyatür Tezhip Kurslarında üretilen eserlerin yer aldığı serginin açılışını SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve Meclis Başkanı A. Akgün Altuğ gerçekleştirdi. SATSO Meclis üyeleri ve çok sayıda davetlinin iştiraki ile gerçekleştirilen Aşk-ı Kelam Minyatür Tezhip Sergisi’nin açılış törende konuşan Başkan Kösemusul, “Şehrimizde sanayi ve ticareti geliştirmek adına yaptığımız çalışmaların yanı sıra sanata emek veren, sosyo kültürel yaşamımıza değer katanların da her zaman destekçisi olmaya devam ediyoruz. Sanatı ve sanatçıyı önemsiyoruz. İnsan olarak manevi doyum açısından böyle güzellikleri de hayatımızın içinde barındırmalıyız. Emeği geçen herkesi tebrik ederim” diye konuştu.


Yaklaşık 60 eserin yer aldığı sergi SATSO Fuayesinde 28 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
6
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç