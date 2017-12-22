Gonca Küçüksaraç yönetiminde Arifiye Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Minyatür Tezhip Kurslarında üretilen eserlerin yer aldığı serginin açılışını SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve Meclis Başkanı A. Akgün Altuğ gerçekleştirdi. SATSO Meclis üyeleri ve çok sayıda davetlinin iştiraki ile gerçekleştirilen Aşk-ı Kelam Minyatür Tezhip Sergisi’nin açılış törende konuşan Başkan Kösemusul, “Şehrimizde sanayi ve ticareti geliştirmek adına yaptığımız çalışmaların yanı sıra sanata emek veren, sosyo kültürel yaşamımıza değer katanların da her zaman destekçisi olmaya devam ediyoruz. Sanatı ve sanatçıyı önemsiyoruz. İnsan olarak manevi doyum açısından böyle güzellikleri de hayatımızın içinde barındırmalıyız. Emeği geçen herkesi tebrik ederim” diye konuştu.

Yaklaşık 60 eserin yer aldığı sergi SATSO Fuayesinde 28 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.