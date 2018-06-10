Atalarından kalma asırlık geleneği devam ettiriyorlar

Asırlık geleneği yaşatan Hendek Dikmen Mahallesi sakinleri okulların tatile girmesiyle birlikte 110 yıllık geleneksel yaylaya göç yolculuğuna başladı. Mahalleli hep birlikte şenlik havasında yaylaya göç etti. Göçün bu yıl Ramazan ayına denk gelmesiyle zorlanan mahalleliler, adeta gelin gibi süsledikleri hayvanları ile birlikte zil ve çan sesleri eşliğinde yola düştü. Yaklaşık 7 kilometrelik yolu yüzlerce hayvanla kateden mahalle sakinleri, yaylaya geldiklerinde oba denilen meydanda toplanıp bir süre eğlendi.

Hendek Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz yaptığı açıklamada, "Mahalle sakinlerimiz, asırlardır devam eden geleneklerini sürdürmek adına bu yıl 110’uncu yayla göçünü başlattı. Atalarımızdan kalan anıyı yaşatmaya çalışıyoruz. Yaylaya göç etmeden bir hafta önce hayvanlarını yıkar, temizler, yünlerini keser, boyar ve süsleriz. Köyümüzün aşağısında toplanır ve sonra hep beraber toplu olarak yaylaya göç ederiz" dedi.

Yaylaya her yıl Haziran ayında göç edildiğini ifade eden Ayvaz, yaylada kar yağışı daha erken başladığı için Ekim ayının sonlarına doğru buradan ayrıldıklarını sözlerine ekledi. Dikmen Yaylasında 233 hane bulunduğunu da aktaran Muhtar Ayvaz, "Yaylamızın rakımı bin 725 metre ve Sakarya’nın en yüksek bölgesi. Yaylaya göç edildiği zaman Yayla Şenliği de yapardık fakat Ramazan dolayısıyla şenliğimizi 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerine erteledik" diye konuştu.

Bu yıl 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Yayla Şenliği’ne herkesi beklediklerini dile getiren Ayvaz, "Büyük katılım oluyor şenliğimize. Yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlarımız şenliğimizde buluşuyor. Yöresel sanatçılarımızı davet ediyoruz. Yaylanın meydanına yöresel yiyecek, giyecek satış alanları kuruluyor. Şenliğimiz, panayır havasında geçiyor" şeklinde konuştu.