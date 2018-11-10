Atatürk 80. ölüm yıl dönümünde anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı kapsamında Sakarya'da anma töreni düzenlendi. Sakarya'ya yeni atanan Vali Ahmet Hamdi Nayir ilk katıldığı anma töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı vesilesiyle Sakarya Valiliği kampüsünde bulunan Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi. Sakarya'ya yeni atanan ve ilk katıldığı anma töreninde Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

"Geleceğe daha büyük ümitle bakıyoruz"

Çelenk sunumu sonrasında Şehit Erol Olcok Anadolu lisesinde bir program düzenlendi. Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, vali yardımcıları, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, askerler, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş törende yaptığı açıklamada, "Atatürk'ü anlamak ve anmak en doğrusu sözlerini iyi yorumlayabilmektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine çalışması hususunda örnek olmuştur. Atatürk ve silah arkadaşları bitkin düşen milleti tekrardan ayağa kaldırıp yeni Türkiye'yi oluşturmuşlardır. Yine bu millet 15 Temmuz darbe teşebbüsünde eline tek bir silah almadan, tek bir kurşun sıkmadan inancı ve cesaretiyle engellemiştir. Demokrasinin güçlendirilmesi ve 2023 hedeflerimize ulaşılması için yılmadan azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam ederken, geleceğimize her zamankinden daha büyük ümitle bakıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir 'Atatürk' konulu resim yarışmasında derece giren öğrencilere hediye verdi. Tören yapılan etkinlikle devam etti.