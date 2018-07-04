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04 Temmuz 2018 15:16

Atatürk İlköğretim Okulu alanına otopark yapılacak

Sakarya Şal sokak üzerindeki Atatürk İlköğretim Okulunun bulunduğu alana otopark yapılacak.

Atatürk İlköğretim Okulu alanına otopark yapılacak

04 Temmuz 2018 15:16


Sakarya’nın önemli caddelerinden biri olan ve her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Çark Caddesi’nde otopark sorunu ortaya çıktı. Çark Caddesi esnafı yaşanan sorunu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na iletti. Konuyu değerlendiren Başkan Toçoğlu Atatürk İlköğretim Okulunun bulunduğu alana otopark yapılmasına karar verdi. Otopark yapılmasını duyan Çark Caddesi esnafı Başkan Zeki Toçoğlu’na teşekkür etti.


Başkan Toçoğlu’nun sorunlarının çözümüne katkı sunduğunu ifade eden Çark Caddesi ve Bağlı Sokaklar Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Atilla Gezer, “Her geçen gün büyüyen, gelişen ve nüfusu artan Sakaryamızda araç sayısınında günbegün arttığı hepimizin malumudur. Bu da gün içerisinde yoğun olan şehir merkezi ve özellikle Çark Caddesi ve civarında ciddi bir otopark ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Bu konuya ilişkin düşüncelerimizi daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu ile paylaştık. Sayın başkanımız bize bir söz vererek sorunu çözeceklerini ifade etmişlerdi. Konunun ciddi bir şekilde takipçisi olan başkanımız, geçilen günlerde yapmış olduğu açıklama cadde esnafları olarak hepimizi heyecanlandırdı. Atatürk İlköğretim Okulunun bulunduğu araziye büyük bir otopark yapılacak olması bizleri mutlu etti. Bu otopark hem esnaf olarak bizlerin,hemde vatandaşların ihtiyacını karşılayacak hemde şehir ulaşımına önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.




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