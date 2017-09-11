Atatürk Sanayi Sitesi yenilendi

Ziyarette Vali İrfan Balkanlıoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Büyükşehir Meclisi MHP Grup Sözcüsü Erkal Etçioğlu, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu, Atatürk Sanayi Sitesi Dernek Başkanı Ömer Bayrak, daire başkanları ve esnaflar yer aldı. Atatürk Sanayi Sitesi Derneği tarafından sitenin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.

Ekiplerin çalışmalar süresince gece 11’e kadar çalıştıklarını belirten Atatürk Sanayi Sitesi Dernek Başkanı Ömer Bayrak, “Çalışmalar için müteşekkiriz. Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanımıza, SASKİ Genel Müdürümüze, bizlere büyük destek veren Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu’na ve Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan’a çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde sanayi sitemizde bu güzel çalışmaların ardından çalışmalar gerçekleştireceğiz. Dükkanlara giydirme yapacağız. Tabelalarımız tek tip olacak. Yolların yan kısımlarına ise beton dökülecek. İnşallah örnek bir sanayi sitesi ortaya çıkaracağız” dedi.

Çok güzel bir çalışmayla sitenin yenilendiğini aktaran Başkan Toçoğlu, “Esnafımız güle güle kullansın. Atatürk Sanayi Sitesi ile ilgili hazırlıklarımız vardı. Hamdolsun hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamladık. İçmesuyu ve yağmursuyu altyapısını yeniledik. Sanayi sitemizin tamamında asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize sahip çıktıkça Sakaryamızı daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz. Burada bulunan tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum” diye konuştu.

Kısa süre önce Ordu’dan Sakarya’ya atandığını söyleyen Vali Balkanlıoğlu, “Göreve yeni geldiğimiz için bir dizi ziyaretler oldu. OSB yöneticileri, esnaflar bizleri ziyaret ettiler. Atatürk Sanayi Sitesi esnafları da ziyaretlerinde altyapı ve üstyapılarının kötü durumda olduğunu, bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ricada bulunmamı benden istediler. Başkanımızı aradık ve hemen çalışmaları başlattılar. Çiçek gibi bir ortam olmuş. Yapılacak diğer çalışmalarla burası çok daha örnek bir yer olacaktır. Esnaf ayakta durmalı ki vatandaş ve millet ayakta dursun. Esnaf ahlakın, faziletin ve iyi insan olmanın da bir nişanesidir. Sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkürler” şeklinde konuştu.