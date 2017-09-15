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15 Eylül 2017 14:48

Atatürk Sanayi Sitesi’nde yapılan çalışmalar beğeni kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları bölge esnafının beğenisini kazandı.

Atatürk Sanayi Sitesi’nde yapılan çalışmalar beğeni kazandı

15 Eylül 2017 14:48


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen altyapı ve üst yapı çalışmaları bölge esnafının beğenisini kazandı. İlk olarak sanayi sitesinin altyapısı SASKİ ekipleri tarafından yenilenmiş, tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sitenin tamamı asfaltlanarak yeni bir görünüme kavuşturulmuştu. Sanayi esnafı olarak gerçekleştirilen çalışmalardan çok memnun kaldıklarını ifade eden Kadir Karabaşoğlu, “Hayata geçirilen çalışmalarla birlikte işlerimizin daha da iyi olacağına eminim. Daha önce toz toprak içerisinde çalışıyorduk. Artık bu sorun olmaktan çıktı” dedi.


Oktay Canbul, “Atatürk Sanayi Sitesi esnafı olarak yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Eski yolumuz çok kötüydü. Şu an çok iyi durumdayız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Rıdvan Kannaz ise, “Sanayimize sıcak asfalt atılması bizi çok büyük bir dertten kurtardı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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