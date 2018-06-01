Atık pil ödül töreni gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOLZA ve TAP işbirliği ile 12. si düzenlenen ‘Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. AKM’de gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, İl Milli Eğitim Müdiresi Fazilet Durmuş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören öncesi Nuri Bayar Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘Vatan Sağ Olsun’ isimli oratoryo gösterisi sahnelendi. Sonrasında ise dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.

“Çevreyi korumak hepimizin görevi”

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Yarının temiz çevresi için bugünden çalışmak gereklidir. Bu nedenle Büyükşehir olarak bizler çevremizi geliştirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Çevre bütünüyle Allah’ın bize teslim ettiği ve titizlikle koruyup geliştirmemizi istediği değerli bir emanettir. Bize emanet olan çevremize en iyi şekilde bakmak, koruyup güzelleştirmek hepimizin görevidir. Çevrenin korunması sadece kurumların değil bireylerinde sorumluluğundadır. Bu noktada kurumların görevi bilinçli çevrecilerin yetişmesi için gerekeni yapmaktır. Bu yarışmalarla amaçladığımız bunu başarabilmek. Çocuklarımızı çevre konusunda bilinçli birer birey olmalarını sağlamak için çalışmaktayız” diye konuştu.

“Gelecek nesillere temiz çevre bırakalım”

İl Milli Eğitim Müdiresi Fazilet Durmuş, “Ne hava ne su ne toprak. Biz kirletmediğimiz sürece kirlenmeyecektir. Hiç biri kendi kendine kirlenmiyor. Bütün bunları kirleten bizler ve bizden sonra gelecek nesilden kaynaklanıyor. Bizden öncekilerin emanet ettiği çevreyi daha temiz tutarak, kollayarak sizlere ve sizden sonraki nesillere bırakmakla mesulüz. Bütün mesele özümüzdeki değerlerin farkına varıp kıymetini bilmektir. Bütün değişimler küçük bir adımla başlar ve her şey küçük bir adımla değişir. Bu duygu ve düşüncelerle atık pil ve atık yağ kampanyasında ve çevre ile ilgi resim yarışmasına katılımlarıyla çevre bilincinde sorumluluk gösteren tüm kurumlara ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.