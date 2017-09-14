Atıksular dünya standartlarında arıtılacak

Rüstem Keleş, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde devam eden 45 milyonluk altyapı projesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde 45 milyon lira değerinde altyapı yatırımı yaptıklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Sakarya’mız için inşa ettiğimiz yeni kanalizasyon ağları ve son derece modern atıksu arıtma tesisleri ile gölümüzü, nehirlerimizi, denizimizi ve şehrimizin doğal güzelliklerini en iyi şekilde koruyoruz. Bu kapsamda Ferizli ve Söğütlü ilçelerimiz için 45 milyon lira değerinde dev bir yatırımı kazandırıyoruz. Bölgenin atıksu ve içmesuyu altyapısını inşa ediyoruz. Ekiplerimiz her iki ilçemizde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor” dedi.

İki ilçenin atıksularını dünya standartlarında arıtacaklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Şehrimizin 16 ilçesine bu anlamda önemli yatırımlar yapıyoruz. Ferizli ve Söğütlü ilçelerimiz de de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ferizli ve Söğütlü ilçelerimiz için hayata geçirdiğimiz proje ile bölgeye 120 kilometre kanalizasyon hattı ve 40 kilometre içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Kanalizasyon hattımızın 37 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yeni hat ile iki ilçemizin tüm atıksularını toplayarak Karaman Atıksu Arıtma Tesisine ulaştıracağız. Önümüzdeki günlerde de içmesuyu için Söğütlü’de çalışmalara başlayacağız. Yeni içmesuyu hattı ile Söğütlü ilçemizdeki içmesuyu ağımızı güçlendireceğiz” diye konuştu.

"Yeni hatlar ve tesisler"

Dr. Rüstem Keleş, “SASKİ olarak şehrimizin doğal güzelliklerini, geleceğini en iyi şekilde koruyoruz. Şehir genelinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile son derece modern atıksu arıtma tesisleri inşa ederken kanalizasyon ağımızı da genişletiyoruz. Ferizli ve Söğütlü ilçelerimiz için de entegre bir atıksu sistemi kuruyoruz. 120 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı ile Ferizli ve Söğütlü ilçemizin de atıksu sorunu tamamen çözüme kavuşturuyoruz. İki ilçemizin tüm atıksularını Karaman Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırarak dünya standartlarında arıtacağız. Söğütlü ilçemizde inşa ettiğimiz içmesuyu hatları ile de ilçemizin içmesuyu altyapısı için önemli bir garanti oluşturacağız. İnşallah iki ilçemizde de hemşerilerimiz altyapı anlamında hiç bir sıkıntı yaşamayacaklar” şeklinde konuştu.