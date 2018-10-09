ATM'ye düzenek yerleştiren şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir ATM'ye yerleştirdiği kart kopyalama aparatı ile 6 kişinin bankamatik kartını kopyalayan ve bu kartlardan 30 bin 200 TL para çeken şahıs tutuklandı.

Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesinde bulunan bir ATM'de meydana geldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takılması olaylarının önlenmesi ve konuyla ilgili şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda polis ekipleri Hacıoğlu Mahallesi'nde bir ATM cihazının önünde işlem yapan iki kişiden şüphelendi. Şüphelilerin ATM'de işlemleri bittikten sonra kontrollerde bulunan ekipler, cihaza kart kopyalama aparatı takıldığını fark etti. Yaşanan kovalamaca sonrasında B.E. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonrasında yakalanan şüphelinin daha önce meydana gelen olayın da faili olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen B.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.