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26 Aralık 2017 17:23

Av yapmak için gittiği ormanlık alanda ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evinden çıkarak av yapmaya giden 49 yaşındaki Rafet Özen ormanlık alanda ölü bulundu.

Av yapmak için gittiği ormanlık alanda ölü bulundu

26 Aralık 2017 17:23


Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Haydarlar Mahallesi’nde 49 yaşındaki Rafet Özen evinden çıkarak av için ormanlık alana gitti. Av yapmak için gittiği ormanlık alandan bir süre geri dönmeyen Özen’in yakınları durumdan şüphelenerek konuyu jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Dokurcun ve Akyazı Jandarma ekipleri Özen’in izine ulaşabilmek için ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı. Ekiplerce yapılan aramalarda Rafet Özen hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucunda yerde hareketsiz şekilde yatan Rafet Özen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan 49 yaşındaki Rafet Özen’in cansız bedeni Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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