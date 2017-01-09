AVM’de pankart açan 3 genç gözaltına alındı

Sakarya’da bulunan bir AVM’de izinsiz pankart açan gençler ile vatandaş arasında gerginlik çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan bir AVM’nin yemek bölümünde pankart asan 3 genç ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çıkan gerginlikte sandalyeler havada uçuştu. AVM güvenliğinin müdahale ettiği olayda izinsiz pankart açtıkları için 3 genç gözaltına alındı.

Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 genç ifadeleri alınacakları öğrenilirken, polis ekiplerinin, AVM’nin kapanacağı saate kadar önünde güvenlik önlemi aldığı belirtildi.