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09 Ocak 2017 10:18

AVM’de pankart açan 3 genç gözaltına alındı

AVM’de pankart açan 3 genç gözaltına alındı

09 Ocak 2017 10:18

Sakarya’da bulunan bir AVM’de izinsiz pankart açan gençler ile vatandaş arasında gerginlik çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan bir AVM’nin yemek bölümünde pankart asan 3 genç ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çıkan gerginlikte sandalyeler havada uçuştu. AVM güvenliğinin müdahale ettiği olayda izinsiz pankart açtıkları için 3 genç gözaltına alındı.
Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 genç ifadeleri alınacakları öğrenilirken, polis ekiplerinin, AVM’nin kapanacağı saate kadar önünde güvenlik önlemi aldığı belirtildi.



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