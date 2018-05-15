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15 Mayıs 2018 19:05

Ayağı iş makinesine sıkışan işçi kurtarıldı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yol yapım çalışmaları esnasında ayağı iş makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayağı iş makinesine sıkışan işçi kurtarıldı

15 Mayıs 2018 19:05


Olay, saat 17.30 sıralarında Erenler ilçesi Yeni Mahallesi Toptancılar Çarşısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Toptancılar Çarşısı önünde devam eden yol yapımında çalışmakta olan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin ayağı iş makinesine sıkıştı. Ayağı sıkışan işçinin ekip arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, ayağı iş makinesine sıkışan işçi kurtarıldı. Yaralı işçi daha sonra olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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