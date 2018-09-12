Ayağı takılarak yere düşen çocuğa otomobil çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada ayağı takılan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi kapalı pazar yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcı ailenin çocuğu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki Berkay Kır yolun karşısına geçmek istediği esnada ayağı takılıp yere düştü. Bu esnada küçük çocuğa kadın sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan çocuk konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.