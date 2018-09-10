Ayçiçeği Bisiklet Vadisi şampiyonaya hazırlanıyor

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Toçoğlu, “İnşallah Sakarya, uluslararası ve ulusal arenada spor kimliği ile bir kez daha ön plana çıkacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yenikent'te yapımı devam eden projede gelinen son durum hakkında kurmaylarından bilgiler alan Başkan Toçoğlu'na Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve daire başkanları eşlik etti. Başkan Toçoğlu, Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nı Eylül ayının sonunda gerçekleştirilecek yarışmalara hazır hale getireceklerini belirtti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Toçoğlu, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 2020 yılında şehrimizde Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası düzenlenecek. 22 Eylül Cumartesi ve 23 Eylül Pazar günlerinde ise şampiyona öncesinde Uluslararası Sakarya Kupası ve UCI Maraton yarışmalarına Bisiklet Adası projemiz ev sahipliği yapacak. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah şampiyonaya yakışan bir tesis olacak. Kafeterya çalışmalarında sona gelindi. Voleybol ve basketbol oyun kortları ise tamamlanmak üzere. Çocuklarımızın içinde bulunmaktan büyük keyif alacağı oyun gruplarının montajı tamam. Piknik alanları tamamlandı. Kamelyalar yerleştirildi. Çim toprak yüzeylere yüzde 70 oranında serildi. Ağaçlandırma işlemlerimiz sona erdi. Bisiklet yolları hızla tamamlanıyor. Biyolojik havuzda ise son çalışmalar yapılıyor. Projemize ulaşımları sağlayacak arterlerde de asfalt çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek şampiyona öncesi Bisiklet Adasındaki çalışmaların devam ettiğini belirten Toçoğlu, “Bisiklet Adası inşaatımız da hız kesmeden devam ediyor. Bisiklet Dünyası ve diğer bölümlerdeki yapılar yüzde 95 oranında tamamlandı. Yarış parkurumuz ise son şeklini alıyor. Projemiz Bisiklet sporuna ayrı bir boyut kazandıracak ve tüm dünyada örnek bir proje olacak. Sakarya, uluslararası ve ulusal arenada spor kimliği ile bir kez daha ön plana çıkacak. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.