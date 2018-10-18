Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent'te hayata geçirilen şehrin yeni yaşam ve spor alanı Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası açılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, tarafından müjdesi verilen ve bisiklet yarışlarına hazır hale getirilen Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nın 20 Ekim Cumartesi günü 16.30'da açılışının gerçekleştirileceği belirtildi. Dünyaya örnek gösterilen bisiklet parkurunun yanı sıra kafeteryası, yürüyüş yolları, oturma alanları, yeşil alanlarıyla hayata geçirilen proje şehrin nefes alacağı yeni adres olarak gösteriliyor. Yapılan açıklamada, Ayçiçeği Vadisi ve Bisiket Adası'nın açılışına tüm vatandaşlar davet edildi.