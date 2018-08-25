Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası’nda sona yaklaşıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yenikent’te yapımı devam eden Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası’nda incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Toçoğlu, yeşil alanların hızla tamamlandığını belirterek örnek bir projenin Sakarya’yla buluşacağını dile getirdi. Yapılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Toçoğlu, “Yenikent’e kazandırdığımız Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası projemizde hızla sona yaklaşıyoruz. Projemizde, peyzaj işlemlerinde toplamda 80 dönümlük arazinin çimlendirme işlemleri tamamlanıyor. Ağaçlandırma işlemlerimiz ise tamamlandı. Kafeterya binamız, süs havuzumuz ve çocuk oyun gruplarımız da sona gelindi. Vatandaşlarımızın keyifli vakitler geçip rahat nefes alabilecekleri piknik alanları ve kamelyaların mobilya montajları ise tamamlandı” dedi.

"Örnek proje"

Bisiklet Adasında süren çalışmaları değerlendiren Başkan Toçoğlu, “2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Bisiklet Adamız da tamamlanıyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilecek şampiyonanın şehrimiz ve ülkemiz için önemi büyük. Bisiklet Adası’nın 10 metre ve 5 metrelik rampaları tamamladık, 3 bin kişilik tribünün ve kafeteryaların ince işçilikleri devam ediyor. Projemiz tamamlandığında dünya standartlarının üzerinde örnek bir tesis olacak. Şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.