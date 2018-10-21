Ayçiçeği ve bisiklet Adası'nın açılışı gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ayçiçeği Vadisi ve bisiklet Adası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası gerçekleşirilen görkemli törenle açıldı. Açılış programında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, muhtarlar ve binlerce vatandaş yer aldı. Program bisiklet ve motor gösterileriyle başladı. İzleyicilere heyecanlı dakikalar yaşatan gösteri ekibinin, yaptığı şovlar beğeniyle takip edilirken; açılışın ardından 200 bisiklet çekilişli talihlilerine dağıtıldı. Başkan Toçoğlu'nun talimatıyla 300 bisikletin daha vatandaşlara hediye edileceği açıklandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Bugün burada Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmış olsan tesisin açılışı münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Adapazarı'mıza bu tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu başta olmak üzere bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Valimiz, Milletvekillerimiz ve Belediyelerimizle el ele vererek güzel projelere imza atıyoruz. Allah bizlere daha nice tesislerin açılışını görmeyi nasip etsin” dedi.

Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nın hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Zeki Toçoğlu, “İlk günden bu yana spora önem verdik, yatırımlar yaptık. Sakarya'nın bir spor kenti olarak anılması, farklı sportif faaliyetlerle adından söz ettirmesi için çaba gösterdik. Biz istedik ki, Sakarya spor alanında kendini öne çıkaran; gencinden yaşlısına, herkesin rahatça kendine zaman ayırabildiği bir yer haline gelsin. Hemşehrilerimizin sporla buluşturmayı, bir spor şehri olan Sakarya'yı sportif faaliyetlerde daha da güçlü hale getirmeyi kendimize bir hedef olarak belirledik. İlçelerde inşa ettiğimiz sentetik sahalar, altyapı tesisleri, spor alanları, yaşam merkezleri ve açılışını gerçekleştirdiğimiz Bisiklet Adası, bu yaklaşımımızın bir yansımasıdır. İnşa ettiğimiz bu spor alanları sayesinde şehrimizden yeni dünya şampiyonları ve başarılı sporcular çıkması en büyük temennimiz. Biliyoruz ki ülkemizin yeni, Dünya ve olimpiyat şampiyonları bu alanlardan çıkacak, tüm dünyanın önünde milli marşımızı söyletip bayrağımızı dalgalandırmaları için sahip olmaları gereken azmi; bu spor alanlarımızda öğrenecek” diye konuştu.

“Bisiklet kullanımını yaygınlaştırıyoruz”

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırdıklarını ve önemli bisiklet sporcularının yetişeceğini belirten Toçoğlu, “Sakarya'mız 2020 Dünya Dağ Bisikleti Yarışlarına ev sahipliği yapmak gibi büyük bir görevi üstlendi. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Sakarya'mızda gerçekleştirilecek olan bu yarışlara hazırlanmak adına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bisiklet sporunun daha geniş kitlelerce benimsenip, kullanımın da yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyoruz. Yeni açtığımız ve yenilediğimiz arterlerde bisiklet yollarına daha fazla yer vermeye başladık. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Bisiklet Takımımızı Türkiye'nin 2. büyük uluslararası takımı yapmak için başvuru süreçlerine başladık ve Bisiklet Adası'nı inşa ettik. İnsana ve tabiata saygılı, yüksek kata karşı, kültürel ve sosyal hayatı güçlendirmeyi benimseyen belediyecilik anlayışımızın bir ürünü olarak; sporu şehrin tüm kesimlerine yaymayı amaçlayan yönetim anlayışımız doğrultusunda Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nı şehrimize kazandırdık. 180 dönümlük yeşil alana sahip olan bu tesisimiz, 3 bin kişilik tribünü, 5 ve 10 metrelik rampaları ve muhteşem parkuruyla uluslararası niteliklere sahip bir spor alanı. Bu özelliğiyle inşallah birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak, şehrimizde bisiklet kültürünün yaygınlaşması ve önemli bisiklet sporcularının yetişmesine vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

“Bu tesisin kıymetini bilelim“

Sakarya'nın böyle bir tesise sahip olmasını büyük bir şans olarak değerlendiren Milletvekili Sofuoğlu ise, “Sakarya'nın böyle bir tesise sahip olması büyük bir şans. Bir sporcu olarak çok mutlu oldum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan 8 yıl önce ben yurt dışında antrenman yapıyordum. Türkiye'de antrenman yapacak bir tesis bulamıyordum. Annem artık ülkene dön Türkiye'de kalacaksan yarışmana izin veririm dediği zaman ülkeme döndüm. Türkiye'de nerede antrenman yapacağımı bilmiyordum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittim ve bir pist istedim. Sağ olsun beni hiç kırmadı şu anki antrenman yaptığım tesisi yaptı. Bugünde görüyorum ki dünyada eşi benzeri olmayan bu tesisi bizlere kazandırdı. Bu tesislerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnşallah kısa süre sonra gençlerle birlikte burada bisiklet sürmek istiyorum. Buraya verilen emeği burayı kullanarak gösterelim” ifadelerini kullandı.

“Sakarya'nın adı dünya sahnesinde olacak”

Vali Balkanlıoğlu'da, tesis sayesinde Sakarya'nın adının Dünya sahnesinde yer alacağını söyleyerek, “Spor insanın sağlam kalması, sağlam düşünmesi için son derece gerekli bir faaliyet. Burada çok güzel bir tesis yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güzel tesisi bizlere kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Spor bir çocuğun gelişiminde de çok önemli rol oynar. Böyle güzel tesislerin memleketimize kazandırılması son derece önemli. Uluslararası spor müsabakaları oldu. 40 farklı ülkeden sporcuları ağırladık. 2020'de ise Dünya Şampiyonası olacak ve bu tesis sayesinde Sakarya'nın adı dünya sahnesinde yer alacak. Açılışta bisiklet verilecek olması da çok ince düşünülmüş bir olaydır. Çocuklarımız için unutulmaz bir anıdır” dedi.