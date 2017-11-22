Baca yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde Nami Sezer’e ait 3 katlı evin bacası alev aldı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Binada oturan ev sakinleri kısa süreli panik yaşarken, çatıda küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Yetkililer rüzgarlı havaların hakim olduğu bugünlerde vatandaşların kurum dolan bacalarını temizletmesi konusunda uyardı.