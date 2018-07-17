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17 Temmuz 2018 14:28

Bacaya sıkışan yavru baykuşu itfaiye kurtardı

Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Kazımpaşa Mahallesi’nde bacaya sıkışan yavru baykuşu titiz bir çalışma neticesinde kurtararak doğal yaşama kazandırdı.

Bacaya sıkışan yavru baykuşu itfaiye kurtardı

17 Temmuz 2018 14:28


Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Serdivan ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi’nde evin bacasına sıkışan yavru baykuşu titiz bir çalışma sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtardı. Ev sahibi yavru baykuşun kurtarılması için İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. Hızlı bir şekilde adrese ulaşan İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda yavru baykuşu kurtararak doğal yaşama kazandırdı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, “İtfaiye teşkilatı olarak 7/24 Sakarya’nın güven ve huzuru için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afet durumlarının yanı sıra mahsur durumda kalan kedi, köpek, yılan, kuş gibi hayvanlar için de çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak Kazımpaşa Mahallemizde yavru bir baykuşun bacaya sıkıştığı ihbarını aldık. Ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ederek yavru baykuşu kurtardı. Biz İtfaiye teşkilatı olarak vatandaşlarımıza ve hayvan dostlarımıza yardımcı olabilmek için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.




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