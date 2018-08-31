Bağlar Caddesi yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Erenler İlçesinde bulunan Bağlar Caddesini yeniliyor. Konuyla ilgili Büyükşehirden Belediyesinden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “1 Eylül Cumartesi günü 09.00 ile 18.00 saatlari arasında Türbe Kavşağı ile SAÜ Eğitim Araştırma Hastanesi arasında asfalt çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çalışmalar süresince trafik alternatif güzergahlardan sağlanacaktır” denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Erenler Bağlar Caddesi’nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 1 Eylül Cumartesi günü 09.00 ile 18.00 saatlari arasında Türbe Kavşağı ile SAÜ Eğitim Araştırma Hastanesi arasında gerçekleştirilecek çalışmalar süresince trafik alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Bölgeye trafik işaret ve işaretçileri konuşlandırılacaktır. Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.