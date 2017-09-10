Bakan Ahmet Arslan AK Parti olağan kongresine katıldı

Olağan Kongresi’ne katıldı.

Bir dizi ziyaretler için Sakarya’ya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, valilik ziyareti sonrasında Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti Adapazarı 4. Olağan Kongresi’ne katıldı. Gerçekleşen kongreye Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Mustafa İsen, Ayhan Sefer Üstün, Recep Uncuoğlu, Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve partililer katıldı.

“AK Parti 16 yıldır hizmet kervanını yürütüyor”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı konuşmada, “Ülkenin her yerinde olduğu gibi AK Parti’nin kuruluşundan bugüne 16 yıldır hizmet kervanı yürüyor. 15 yıldır iktidarda hiçbir ili, hiçbir ilden ayırmadan bu ülkenin kalkınması için, bu ülkenin gelişmesi için, sanayisinin, endüstirinin büyümesi için, lokomotif olan ulaştırma alanında çok şey yaptık. Millet bizzat kullanarak bunu görüyor. Bu cümleden hareketle Sakarya’da bugüne kadar bakanlık olarak yaptığımız harcama 5 milyar 346 milyon eski para ile 5 kattrilyon 346 trilyon Türk lirası. Tabi partimiz ile birlikte, liderimiz ile birlikte bu rakamları telaffuz etmeyi kanımsadık. Ancak bu rakamların ne anlama geldiğini şöyle ifade etmek lazım; bırakın 5 milyarı sadece küsürat olarak gördüğümüz 346 milyonu İMF’den borçlanabilmek için onların kapılarında el pençe divan duruyorduk. Yani onların menfaati bu coğrafyada neyi gerektiriyorsa bize öyle bir rol veriyorlardı. Biz de ne yazık ki onlara mahkum olduğumuz için onların istediği gibi davranıyorduk. İşte İMF borçlarının sıfırlanmasının ne anlama geldiğini bizim bakanlık açısından bakarsanız anlamış olursunuz” dedi.

“Misliyle oyunlar oynuyorlar”

Bakan Ahmet Arslan sözlerinin devamında, “Ülke olarak üzerimize düşeni alabilmemiz için taşımalarından, ticaretinden pay alabilmemiz için Avrupa ile Asya arasındaki bu köprü konumumuzun hakkını verip otoyollar, hızlı tren yolları, hava limanları ve deniz limanları yapmak lazımdı Allah’a şükür yaptık. Misliye oyunlar tezgahlıyorlar, misliyle oyunlar oynuyorlar Allah’ın izniyle onların oyunları büyüdükçe biz sizin sayenizde, sizin desteğiniz sayesinde çok daha güçlü hale geleceğiz, çok daha büyüyeceğiz. Büyüyeceğiz ki sadece 80 milyon değil, gönül coğrafyamızın da beklentilerini yerine getirelim. Dünyadaki mazlum ve mağdurlarında beklentileri çok yüksek, şahit oluyorsunuz. Arakan diye bir yer var orayı saklamak istiyorlar. Orada mağdur olan soykırıma uğrayanlar var mı saklamak istiyorlar, gizlemek istiyorlar dünyadan. Ama Allah’a şükür Sayın Cumhurbaşkanımız binlerce kilometre ötede de olsa mazluma, mağdura sahip çıkıyor” diye konuştu.