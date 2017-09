Bakan Ahmet Arslan valiliği ziyaret etti

Bir dizi ziyaretler için Sakarya’ya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilk olarak Sakarya Valiliğini ziyaret etti. Vali İrfan Balkanlıoğlu ve protokol tarafından valilik önünde karşılanan Bakan Arslan daha sonra şeref defterini imzalayarak makama geçti.

“Adapazarına ilave ikinci bir demiryolu güzergahı kazandırılmış olacak”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, “Sakarya bir kavşak konumunda. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye her yere çok kısa mesafede ve ulaştırmanın her türüyle erişebilme, ulaşabilme, sanayiye, endüstriye, ulaştırma alt yapı anlamında lokomotiflik etme şansı var. Biz bu şansı çok daha ileriye taşınması adına bakanlık olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İl yolları ve devlet yolları eksiksiz sıcak asfalt olan tek ilimiz Sakarya’dır. Ancak bununla yetinmeyip bunu denizle buluşturmak adına Karasu ilçesinde yaptığımız liman çok önemlidir. Sakarya’yı taşımacılık anlamında denizle buluşturacak ve inşallah Arifiye merkezli olarak gerek İstanbul gerek Ankara İstikametinde gelişimi sağlayan YHT ile ilgili etap etap çalışmalar devam ediyor. Arifiye’de istasyon da bu senenin sonunda bitmiş olacak. Tabi şehir merkezinin Arifiye üzerinden İstanbul’a, Ankara’ya demir yoluyla bağlanması da çok çok önemli. Ve hedefimiz önümüzdeki yılsonunda biz Pendik’ten sonrasını da bitirdiğimizde Sakarya’nın buradaki ürettiği ürünleri Avrupa’ya kesintisiz gidebilme şansı olacak. Onunla da yetinmiyoruz. Ayrıca demiryolu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa’ya ikinci bir hat yapılacak onun da çalışmalarını yürütüyoruz. O proje de Akyazı ilçesinden başlamış olacak. Böyle Adapazarı’na ilave ikinci bir demiryolu düzergahı kazandırılmış olacak. Ayrıca Karasu limanıyla ilgili demiryolu bağlantısı konusunda çalışmalarımızı herkes biliyor. Onun ikmal ihalesi ilgili çalışmalarımız sürüyor. Zemin çok sıkıntılı çıktı. Zeminle ilgili mevcut ödeme yetmediği için ikmal hazırlığımızı sürdürüyoruz. Sadece onla da yetinmiyoruz. Karasu’yu Ereğli, Bartın’a da oradaki limanlara da bağlayacak ayrıca bir demiryolu projesi var. Projeler bitmek üzere. Ve onu da inşallah yatırım programıyla da ilişkilendirdiğimizde Adapazarı’nın sadece karayollarını değil demiryollarıyla da her yere erişmesi konusunda önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Bunlar Sakarya için çok önemli olsa da ülkemiz için de çok önemlidir” dedi.

“Sakarya’nın geniş bandlı internet abone sayısı 777 bin”

Sakarya’da geniş bandlı internet abonesinin son zamanlarda arttığından da bahseden Bakan Arslan, “Haberleşme alanındaki çalışmalarımız ise 2002’de geniş bandlı internet abonesi Sakarya’da hiç yokken bugün 777 bin abonesi var. Bu çok önemli bir rakamdır. Milli Eğitim Bakanlığına verdiğimiz derslik çerçevesinde ADSL kavuşturduğumuz okul sayısı da 89’dan 478’e çıkmış durumdadır. Bu konuda destek vermeye devam ediyoruz. Yine TÜVASAŞ bizim için çok önemli. Geçmişten bugüne demiryolu taşımacılığı ve demiryolu araçları anlamında TCDD’ye çok destek vermiş bir kuruluşumuzdur. Artık modern çağda Türkiye’nin yüz akı olmak adına, milli ve yerli projeler geliştirmek adına çok ciddi mesafeler kat etmişlerdir. Ülkemizin özellikle ileri teknoloji ürünler üretip bunları da artık dışa bağımlı olmaktan kurtulup yerli ve milli olacak şekilde tasarlanması var imalatı konusunda çok önemli bir fonksiyonu var” diye konuştu.