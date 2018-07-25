Bakan Ersoy ünlü sanatçı Can Gürzap’ı ziyaret etti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan ünlü sinema sanatçısı Can Gürzap’in Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile birlikte sanatçıyı hastanede ziyaret etti.

Bakan Ersoy, durumu iyiye giden Gürzap’la bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra başhekimden sanatçının durumu hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, hastane ziyareti sonrası Sakarya’dan ayrıldı.