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14 Haziran 2018 19:12

Bakan Özlü Adapazarı Belediyesi’ni ziyaret etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü seçim öncesi Sakarya’ya yaptığı bir dizi ziyarette Adapazarı Belediyesi’ni de ziyaret ederek Belediye Başkanı Süleyman Dişli ile görüştü.

Bakan Özlü Adapazarı Belediyesi’ni ziyaret etti

14 Haziran 2018 19:12


Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve Başkan Yardımcılarının hazır olduğu ziyarete, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilim Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Bakan Özlü, Adapazarı Belediyesi’ne yaptığı ziyarette şehrin genel durumu hakkında Başkan Dişli’den bilgi aldı. Türkiye’nin son 6 ayda cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştığını belirten Bakan Özlü, “16 yılık iktidarımızda Türkiye’nin ortalama büyümesi 5.8’dir. Bu artış sanayicilerin geleceğe güvenle baktığını gösteriyor. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Türkiye girişimcilerin desteklenmesi konusunda çok önemli mesafeler kat etmiştir”dedi.




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