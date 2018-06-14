Bakan Özlü Adapazarı Belediyesi’ni ziyaret etti

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve Başkan Yardımcılarının hazır olduğu ziyarete, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilim Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Bakan Özlü, Adapazarı Belediyesi’ne yaptığı ziyarette şehrin genel durumu hakkında Başkan Dişli’den bilgi aldı. Türkiye’nin son 6 ayda cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştığını belirten Bakan Özlü, “16 yılık iktidarımızda Türkiye’nin ortalama büyümesi 5.8’dir. Bu artış sanayicilerin geleceğe güvenle baktığını gösteriyor. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Türkiye girişimcilerin desteklenmesi konusunda çok önemli mesafeler kat etmiştir”dedi.