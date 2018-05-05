Adapazarı Belediyesi’nin 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Ekonominin Gelecek Yüzyılı” konulu sempozyum geniş katılımla gerçekleşti. Sakarya’daki bir otelde düzenlenen sempozyuma başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, milletvekilleri STK Başkanları ve davetliler katıldı.

“Ülkeler birbirlerinden girişimci ithal yarışına girmişlerdir”

Bakan Özlü yaptığı konuşmada, “Robotlar olmadan sanayiyi, yapay zekalar olmadan yazımları, Endüstri 4.0 olmadan da dünyanın gittiği yeri tahlil edemeyiz. Ekonominin gelecek yüzyılını da teknolojiden, dijitalleşmeden ve bilişimden bağımsız bir şekilde analiz edemeyiz. Elbette ekonominin gelecek yüzyıldaki en önemli aktörleri girişimciler olacaktır. Bugün tüm dünyadaki en değerli sermaye girişimci sermayesidir. Ülkeler birbirlerinden girişimci ithal yarışına girmişlerdir. Türkiye’nin odaklanması gerekiyor. Öyle her alanda iyi olamayız. Sanayinin her kolunda en iyi olamayız. Çünkü Türkiye’nin ölçeği, büyüklüğü, sermayesi buna müsait değil” dedi.

“Amacımız imalat sanayimizdeki payını yüzde 20’ye çıkarmak”

Bakan Özlü sözlerinin devamında, “Sanayide yüksek teknolojiye geçiş bunu çok önemsiyoruz. Yüksek teknolojili ürünler üretmekte çok kuvvetli değiliz. Geçen 10 yılda orta yüksek teknolojiye ulaştık. Orada bir yükselme oldu. Orta ileri teknoloji tamamlamadan yükseğine geçmek mümkün değil. Bundan sonraki süreçte inşallah önümüzdeki 5+5, 10 yılda yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız ve imalat sanayimizdeki payını yüzde 20’ler seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 19.4, Kore başını almış gitmiş zaten yüzde 27, Çin yüzde 25’lerdedir. Dolayısıyla bizim sanayimizi büyüteceğiz Türkiye büyüyecek. İkincisi ise büyüyen sanayi içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını arttıracağız” şeklinde konuştu.