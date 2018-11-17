Bakan Soylu: "Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek bizim boynumuzun borcudur"

Sakarya'da 81 ilin AFAD müdürünün katıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek bizim boynumuzun borcudur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sakarya İl Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı iki günlük birlik müdürleri kampına katıldı.

"Çağrı'nın yüzde 97'sini karşılıyoruz"

Toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, randevu sisteminde çağrının yüzde 97'sini karşıladıklarını belirtti. Soylu, "Vatandaşımızın daha iyi istifade etmesini sağlayan bir randevu sistemini başlattık. Pazartesiden itibaren inşallah çok ayrı bir noktaya taşınacak. Her gün binlerce insanın daha iyi hizmet alabileceği bir anlayışı ortaya koyduk. Bin 170 eleman daha verdik. Onu da bırakmadık Alo 199 çağrı merkezini güçlendirdik. Çağrısının yüzde 50'sini karşılayabiliyormuşuz. Ben de öğrendim dün akşam aldığım rakam yüzde 97'dir. Bize yeterli değil yüzde 100'ünü karşılamalıyız" dedi.

"Leşleri milletimizin önüne sermek boynumuzun borcu"

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda HDP'li bir milletvekilinin 'Siz işgalcisiniz' sözü sonrasında çıkan gerginliğe de değinen Bakan Soylu, "Gerçekleşen toplantıda 'siz işgalcisiniz' dedi bize. Kendi toprağımızda bize işgalci olarak nitelendirdi. Edepsizliği, ahlaksızlığı ve ihaneti görüyor musunuz? Yetmedi aynı zamanda bu kadar terörist etkisiz hale getirdiğimiz zaman bize kalkıp 'siz muhalifleri öldürdünüz' dedi. Siyasal bir meşrutiyet sağlamaya çalışıyor. Bu topraklarda hem uyanık olmamız, cümleyi bile aradan kapmalıyız. Kimseye fırsat vermemeliyiz. Kimseye böyle meşrutiyet alanı sağlamamalıyız. Memleket hepimize şehitlerimiz, gazilerimiz tarafından emanet edilmiş. Her karış toprağı kanla sulanmış. Fırsat bulsalar istediklerini orada söyleyeceklerini zannediyorlar. Toplantıda oturmuş telefonu açmış facebook üzerinden Kandil'e yayın yapıyor. Demek istiyor ki beni buraya atadınız sizin adınıza burada görevi yerine getiriyorum. Aziz milletimiz hiç merak etmesin Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve il müdürleri katıldı.