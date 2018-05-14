Balık tutarken suya düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Suda kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Sarıboğaz mevkiinde Sakarya Nehri’yle Mudurnu Çayı’nın birleştiği yerde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, nehir ile çayın birleştiği yere gelerek balık tutmak isteyen 4 arkadaş suya düştü. 4 arkadaştan ikisi kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Selami Torunoğlu (34) ile Emrullah Şimşek’in (24) suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE), S.A.B.A.H. Arama Kurtarma Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri yönlendirildi. Düştükleri suda kaybolan 2 kişi için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, suda kaybolan 2 kişinin ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği yere gelen aile üyeleri sinir krizleri geçirdi.