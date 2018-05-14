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14 Mayıs 2018 14:54

Balık tutarken suya düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde balık tutmak için Mudurnu Çayı’na gelen 4 arkadaştan 2’si suya düşerek kayboldu.

Balık tutarken suya düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

14 Mayıs 2018 14:54

Suda kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Olay, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Sarıboğaz mevkiinde Sakarya Nehri’yle Mudurnu Çayı’nın birleştiği yerde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, nehir ile çayın birleştiği yere gelerek balık tutmak isteyen 4 arkadaş suya düştü. 4 arkadaştan ikisi kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Selami Torunoğlu (34) ile Emrullah Şimşek’in (24) suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE), S.A.B.A.H. Arama Kurtarma Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri yönlendirildi. Düştükleri suda kaybolan 2 kişi için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.


Öte yandan, suda kaybolan 2 kişinin ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği yere gelen aile üyeleri sinir krizleri geçirdi.




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