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18 Mayıs 2018 16:44

Balık tutmak için nehre düşüp kaybolan son kişide bulundu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Mudurnu Çayı’na düşen Selami Torunoğlu’nun cansız bedeni ulaşıldı.

Balık tutmak için nehre düşüp kaybolan son kişide bulundu

18 Mayıs 2018 16:44


Edinilen bilgilere göre, Sarıboğaz mevkiinde arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için Sakarya Nehri ve Mudurnu Çayı’nın kesiştiği noktada Emrullah Şimşek ve Selami Torunoğlu nehre düşmüş ve olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Gerçekleşen aramalara Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de katıldı. Aramalarını Soğuksu kumocağı civarında sürdüren JAK timleri arama sırasında Selami Torunoğlu’na ait cesede ulaşıldı.


Teşhis edilen Torunoğlu, otopsi için Hendek Devlet Hastanesine sevk edildi.




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