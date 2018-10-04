Balkanlıoğlu: "Merhamet etmeyene merhamet olmaz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Hayvanları Koruma Günü' etkinliklerinin açılış programına katıldı.

Hayvanları Koruma Günü etkinliklerinin açılışında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu, “Büyükşehir olarak canlıların haklarına riayet ederek hareket ettik, ediyoruz. Unutmamalıyız ki hayvanların bir gün değil, her gün hakları var. Bu hakları koruma noktasındaki sorumluluk bizlere düşüyor. Bu çerçevede hepimizin yapabileceği şeyler mevcut. Ama en önemlisi ise hayvanları sevmektir” derken; Vali Balkanlıoğlu, “Hayvanlara merhamet etmeliyiz. Aynı kul hakkı gibi hayvan hakkı da vardır” dedi. AKM'de düzenlenen açılışta Vali İrfan Balkanlıoğlu, Genel Sekreter İbrahim Pehlivan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda davetli yer aldı.

"Sadece biz varmışız gibi hareket etmemeliyiz"

Hayvanların yaşam alanlarının kısıtlanmaması gerektiğini belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Dünyada can sahibi tek varlık bizler değiliz. Soluduğumuz havayı, üzerine yaşam alanları inşa ettiğimiz toprağı, suyu, güneşi tüm canlılar birlikte paylaşıyoruz. Allah'ın dünya üzerinde tayin ettiği nizamda her çeşit hayvan, zincirin önemli bir halkasını teşkil ediyor. Bizler dünyayı başka canlılarla da paylaştığımızın farkında olarak yaşamalı, sadece biz varmışız gibi hareket etmemeliyiz. Bunun tersi yönde atılan adımların doğal döngüyü bozduğunu, beraberinde büyük sorunlar getirdiğini hepimiz yaşayarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bize mirası sürdürmek düşüyor"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak istediğini vurgulayan Toçoğlu, “Tüm yaratılmışları seven, onların yaşamlarına ve yaşam alanlarına saygı duyan bir ecdadın evlatları olarak bizlere bu mirası sürdürmek düşüyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle burada toplanmış ve bu etkinliği organize etmiş bulunuyoruz. Büyükşehir olarak bir farkındalık çalışmasını hayata geçiriyoruz. Son dönemlerde hayvanlara karşı yaşanan şiddet olaylarının önüne geçmek ve toplumumuza hayvan sevgisi aşılamak için bu gibi etkinliklerin faydalı olacağını umut ediyoruz. Hayvanları koruma ve onların da hayatına saygı duyma noktasında hassasiyet oluşturmayı amaçladığımız bu çalışmamız kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.

"Merhamet etmeyene merhamet olmaz"

Çalışmalarından dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik eden Vali İrfan Balkanlıoğlu, “Yeryüzünde Allah canlı olarak sadece bizi yaratmamış, bir doğal denge ve zincir sistemiyle diğer canlıları da dünyaya ve beraber yaşıyoruz. İnsana daha fazla sorumluluk yükleyerek akıl sahibi olarak dünyaya getirmiş. Hayvanları evcilleştirerek onların yaşam alanlarını işgal etmişiz. Sokak hayvanları çok üzün süre yaşayamıyor açlıktan, susuzluktan ve insan davranışlarından. Hayvanları evcilleştiren insanların görevleri var. Merhamet etmeyene merhamet olmaz. Hayvanlara merhamet etmeliyiz. İnancımıza göre hayvanlar diğer dünyada konuşacak. Aynı kul hakkı gibi hayvan hakkı da vardır. Hayvanları ne kadar korur, kollar ve sevgi gösterirsek ahiretimiz o kadar iyi olacak. Sokak hayvanları konusunda belediyelerimizin son derece güzel çalışmaları var. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir gün değil her gün hayvanları korumalıyız. Bu güzel etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.