Ballıkaya barajı için protokol imzalanacak

Rüstem Keleş ve Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, Eskişehir'de bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda DSİ 3. Bölge Müdürü Murat Gül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık ve DSİ 32. Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci de yer aldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Yaklaşık olarak 1 milyar lirayı bulacak yatırım bedeliyle şehrimiz ve bölgemizin su potansiyeline yönelik önemli bir proje olan Ballıkaya Barajı'nda protokol aşamasına gelindi. Bu yatırımın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, başkanımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Dev su potansiyeli”

Sakarya'nın gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Şehrimizin en büyük su kaynağı Sapanca Gölü. Bizler gölümüzü en iyi şekilde korumak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi gölün su baskısını azaltmak için şehrimize Akçay Barajı'nı inşa ediyoruz. Kuzey bölgelerimiz için Çamdağı Barajı projemiz bulunuyor. Akyazı ilçemizde ise DSİ tarafından Ballıkaya Barajı inşa ediliyor. Artık orada inşa çalışmalarının sonuna gelinmek üzere. Mudurnu Deresi üzerinde inşa edilen baraj 189 milyon metreküplük dev bir su potansiyeline sahip olacak. İlimizin yanı sıra Kocaeli'nin de faydalanacağı baraj için protokol aşamasına gelindi. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.