Ballıkaya Barajı’nda gövde tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Akyazı’da yapımı devam eden Ballıkaya Barajı ile şehrin içm esuyu potansiyelinin önemli ölçüde artacağını vurguladı. Alternatif su kaynaklarına yönelik olarak yapılan yatırımlar ve var olan kaynakları korumaya yönelik çevreci yaklaşımla Sakarya’yı geleceğe hazırladıklarını söyleyen Dr. Rüstem Keleş, “Nüfusun artması, küresel ısınma ve aşırı sanayileşme gibi nedenlerle temiz su kaynaklarının üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Bizler bunun farkındayız ve sadece günü kurtarmaya yönelik değil, geleceğimize yönelik ciddi hamleler yapıyoruz. Kurumumuz tarafından şehrimize kazandırılacak olan Akçay ve Çamdağı Barajlarının yanı sıra, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen Ballıkaya Barajı ile su geleceğimiz garanti altına alınacak” diye konuştu.

"Enerji üretilebilecek"

Ballıkaya Barajı’nın hem Sakarya hem de Kocaeli’ye hizmet sunacağını belirten Dr. Rüstem Keleş, “Devlet Su İşleri barajın yapımını tamamladıktan sonra işletmesini kurumumuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) üstlenecek. Yemyeşil dağların arasından süzülerek temiz bir şekilde Mudurnu Deresi’nden akan su, 98 metre gövde yüksekliğine sahip olacak Ballıkaya Barajı’nda toplanacak. 189 milyon metreküplük dev bir su depolama hacmine sahip olacak tesis ile iki şehir için de önemli bir içmesuyu kaynağı oluşturulmuş olacak. Ballıkaya Barajı ayrıca ilerleyen dönemlerde hidroelektrik santrali kurularak enerji üretilmesine de imkân sağlayacak şekilde inşa ediliyor” ifadelerini kullandı.

"D-140’ta çalışmalar başladı"

Dr. Rüstem Keleş sözlerini devamında, “DSİ yetkililerinden barajın son durumuyla ilgili olarak aldığımız bilgilere göre gövde inşası tamamlanmak üzere. Son 4,5 metrelik kısım kalmış durumda. Arıtma ve isale hatlarının projeleri ise hazır. Barajın su tutmasıyla 11 mahalle sular altında kalacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ise D-140 karayolunun baraj havzasında kalacak bölümleri için deplase işlemlerine başladı. Bölgeye viyadükler inşa edilecek. Doğuda Ballıkaya Barajı, güneyde Akçay Barajı, kuzeyde Çamdağı Barajı ve batıda Sapanca Gölü ile Sakarya’nın çevresi su kaynaklarıyla kuşatılmış olacak. Sapanca Gölü’nün üzerindeki baskı azalacak. Kurduğumuz entegre sistem ile üst düzey bir su yönetimi sağlanacak" dedi.