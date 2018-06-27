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27 Haziran 2018 19:15

Baraka yangını büyümeden kontrol altına alındı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Roman vatandaşların yaşadığı bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Baraka yangını büyümeden kontrol altına alındı

27 Haziran 2018 19:15


Yangın, saat 17.30 sıralarında Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Fatmacık Sokak üzerinde Roman vatandaşlara ait olan bir barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar konuyu itfaiyeye bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında baraka içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Yangın sonucu baraka ve içerisinde bulunan malzemelerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.




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