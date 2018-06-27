Baraka yangını büyümeden kontrol altına alındı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Fatmacık Sokak üzerinde Roman vatandaşlara ait olan bir barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar konuyu itfaiyeye bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında baraka içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Yangın sonucu baraka ve içerisinde bulunan malzemelerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.