Basın mensupları SGC’nin kahvaltısında buluştu

Sakarya’da ki bir kafede düzenlenen kahvaltıya Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca’da katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan SGC Başkanı Matur, 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı. 24 Temmuz 1908’un, gazetecilerin dönemin iktidarına karşı sansürün kaldırılması için verdiği mücadelenin başarıyla sonuçlandığı ve sansürün resmen kaldırıldığı tarih olduğunu hatırlatan Matur, “110 yıl önce elde edilen bu başarının yıl dönümü, sonraki yıllarda Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Her 24 Temmuzlarda Basın Bayramı kutlanmasına rağmen ülkede basın ne yazık ki tam anlamıyla özgür olmamıştır” dedi.

“Güngörsün anıldı”

Oluşan yeni medya düzeninde gazetecilerin özgürlüklerine bir takım kısıtlamalar getirildiğine şahit olduklarının da altını çizen Matur, “Örnek bir demokratik yapıya ulaşmak için basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak hepimizin birinci görevidir” ifadelerine yer verdi. Matur, bundan 11 yıl önce bir basın bayramı gününde kaybettiğimiz SGC eski Başkanı Necdet Güngörsün’ü rahmetle ve özlemle anarken, “Cemiyetimize büyük değer katan Necdet Güngörsün’ü unutmamız mümkün değil. Geçtiğimiz yıldan bu yana önemli kayıplarımız var. Geçen yıl 17 Mart’ta eski Başkanımız Necdet Çardak ağabeyi kaybettik. Yine geçen yıl Mayıs ayında eski Başkanlarımızdan Zekai Erdal Işık’ın değerli evladı Adem Işık’ı yitirdik. Bu yıl ise cemiyetimizin yaşayan kurucularından, yaşayan tarih Abdullah Çelik hocamızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Eski üyelerimizden Ferruh Bulut arkadaşımız derin bir acı bıraktı camiamızda. Tüm vefat etmiş meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

"Bölünmüş bir hava hakim”

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak 11 yıldır hep birlikten yana olduklarını da kaydeden Matur, “Bir olmanın Sakarya’nın basınını güçlendireceğini düşündük. Ama olmadı. Birliği sağlayamadık. Bir yeni dernek kuruldu. Bugün Sakarya basınında bölünmüş bir hava hakim. Bugün biz Sakarya Gazeteciler Cemiyeti olarak meslek ilkelerine sonuna kadar bağlı kalarak bir yandan mesleğimizi icra ederken, bir yandan da mesleki anlamda hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir şeyler elde etmek için, kimseye boyun eğmedik, boyun eğmeye de hiç niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

“Dijital ortama geçilecek”

Daha sonra kürsüye çıkan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu basınının içinde bulunduğu sıkıntıları anlattı. Örgütlülüğün önemine dikkat çekti. Karaca, Türkiye’de Anadolu basınının yanıp, bitiğini bağıra bağıra söylediklerini belirterek; “Bu sesimize kulak asan çok az kişiler var. Şuan yeni bir sitemin içindeyiz. Her şeyin yerine oturması gerek. Ancak Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Ordu’da bir araya geldiği basına bugüne kadar kapalı kapılar ardında gizli konuştukları şeyleri açık ve net dile getirdi. Yazılı basına ‘artık başınızın çaresine bakın, 2019 yılında dijital ortama geçilecek. Kurum ve kuruluşlar yüzde 20 zam oldu diye ilanları küçülttüler. Önceki yıl 25-30 bin olan Haziran ayı gelirimiz, bugün 19 bin liraya düştü. Bu ne demettir artık gücü tükenmekte olan, arkasında holdingler olmayan gazeteler, yani gazetecilerin gazeteleri artık yok olmakla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

“Güngörsün mezarı başında anıldı”

Program sonunda belediye başkanlığı süresince her yıl 24 Temmuz Basın Bayramı’nda Sakarya medyasını yemek ile ağırlayan Akyazı eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı’ya günün anısına plaket verildi. SGC tarafından hazırlanan plaket, Federasyon Genel Başkanı Yılmaz karaca tarafından, Yazıcı’ya takdim edildi. Program sonrasında bundan 11 yıl önce kaybettiğimiz SGC eski Başkanı Necdet Güngörsün’ün mezarı ziyaret edildi. Mezarı başında emekli imamlar Osman Aydın ve İbrahim Gümüş tarafından kur’an-ı kerim okundu, dualar edildi.