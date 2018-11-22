Başkan Aday adayı Özüm, “Adapazarı geliştikçe, Türkiye kazanacak”

SAKARYA (İHA) – Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, “Adapazarı'nı geleceğe taşımak ve kurduğum hayallerimi gerçekleştirmek için hizmet yarışına girdim” dedi.

Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sakarya Serbest Muhasebesi Mali Müşavirleri Odası'nı (SMMMO) ziyaret eden Özüm, oda başkanı Ertuğrul Kocacık ile yeni vergi dairesinin yapılabileceği noktalar konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Şehrin tanınmış iş adamlarından Halit Evin, Ramazan Sezer ile bir araya gelen Rıdvan Özüm programının devamında ise; eski AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve iş adamı Melih Uyar ile AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve iş adamı Sinan Uyar'ı da ziyaret ederek süreçle ilgili istişarelerde bulundu. Özüm ziyaretlerin de Adapazarı'nın modern ve marka şehir olması için bilgi ve birikimini, yaşadığı şehir ve hemşehrilerinin hizmetine sunmanın en büyük arzusu olduğunu belirtti. Adapazarı'nın sorunlarını bildiğini ifade eden Özüm, insana yarışır hizmetler için durmadan çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan SMMO Başkanı Ertuğrul Kocacık, “Siz meslektaşımız sayılırsınız, bizim geçmişimizi biliyorsunuz. İnşallah önce aday ardından da başkan olursanız biz kendi alanımızla ilgili katkı sağlamaya çalışacağız. Sizin gibi dilimizden anlayan bir maliyecinin belediye başkanı olması bizleri sevindirir” dedi.

Rıdvan Özüm ise, “15 yıldır yerel yönetimde görevlerimi şevkle yürüttüm. Tecrübelerim ve aldığım eğitimleri ve bilgi, birikimlerimi bir araya getirdim. Halkımın karşısına çıkarak oyunuza talibim dediğim anda gerek eksiklikler gerekse yapacaklarımızı ortaya koyacağız. 15 yıldır üstlendiğim görevler sayesinde çözümün bir parçası olduğumu düşünüyorum. Adapazarı'nın geleceğinde etkili olmak, bilgi ve birikimimi, yaşadığım şehrin ve hemşehrilerimin hizmetine sunmak en büyük arzumdur. ‘Halka hizmet Hakka hizmettir' düsturuyla, yakından gözlemlediğim sorunları çözerek, şehri geleceğe hazırlamak düşüncesindeyim. Adapazarı'nı geleceğe taşımak ve kurduğum hayalleri gerçekleştirmek için hizmet yarışına girdim. Adapazarı geliştikçe, Türkiye kazanacak” diye konuştu.