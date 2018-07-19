Başkan Akcan sergi açılışına katıldı

Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür Evi sergi salonu başta olmak üzere Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Sergi salonunda, ilçe çarşı içinde ve diğer salonlarda gerçekleştirilen tüm organizasyonlara ve organizasyonları gerçekleştiren kişilere tam destek olan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Kenan Sofuoğlu Aile parkında düzenlenen sergiye de aynı desteği sağladı. Uzun yıllar ilçe genelinde el sanatları dallarında eğitim ve öğretim veren usta öğreticiler el emeği göz nuru eserlerini Kenan Sofuoğlu Aile Parkında sergildi.

HEM eski Müdürü Saliha Şimşir’in önderliğinde usta öğreticiler Nurcan Yılmaz, Şüheda Yüksel, Nusret Duru, Ayeser Koç, Fatma Atmaca, Fatma İşitez, Fatma Oğuz, Mürsel Sağlam, Emine Akıncı, Meryem Sakönder, Nevin Kalkan ve Semahat Öztürk’ten oluşan ekip tarafından hazırlanan eserler görücüye çıktı. Serginin açılışına katılan ve sergiyi dolaşan Başkan Akcan, “Bu ve bunun gibi etkinlikler Akyazı’mızın sosyalitesini arttırmaktadır. Biz belediye olarak her zaman desteğimizi bu gibi çalışmalara sürdüreceğiz. Tüm usta öğreticilerimize gençlere örnek bu çalışma ve bundan sonraki çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.