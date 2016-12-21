Başkan Akcan’a teşekkür ziyareti

Akyazı Eğitimciler Derneği üyeleri, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Akyazı Eğitimciler Derneği yetkilileri Serdar Babaoğlan, Yusuf Kopya ve Tahsin Yılmaz Akyazı Belediyesi Başkanı Hasan Akcan’ı “Akyazı Yetimlerine Yetiyor Projesine” bulundukları destek dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu. Akcan’a teşekkür plaketi veren dernek yetkilileri, belediyenin katkıları sayesinde birçok yetime ulaşabildiklerini ve önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz birlikte Türkiyeyiz, biz birlikte Akyazı’yız, her zaman yardım derneklerinin yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Siz ve sizin gibi derneklerin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz ve çok önemsiyoruz. Bizde belediye olarak yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız çalışmalarda yanınızda olmak isteriz” dedi.

Akyazı Eğitimciler Derneği Üyeleri ziyaret sonunda, katkılarından dolayı Başkan Akcan’a plaket takdim ettiler.