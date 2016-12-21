Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 17:06

Başkan Akcan’a teşekkür ziyareti

Başkan Akcan’a teşekkür ziyareti

21 Aralık 2016 17:06

Akyazı Eğitimciler Derneği üyeleri, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Akyazı Eğitimciler Derneği yetkilileri Serdar Babaoğlan, Yusuf Kopya ve Tahsin Yılmaz Akyazı Belediyesi Başkanı Hasan Akcan’ı “Akyazı Yetimlerine Yetiyor Projesine” bulundukları destek dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu. Akcan’a teşekkür plaketi veren dernek yetkilileri, belediyenin katkıları sayesinde birçok yetime ulaşabildiklerini ve önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz birlikte Türkiyeyiz, biz birlikte Akyazı’yız, her zaman yardım derneklerinin yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Siz ve sizin gibi derneklerin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz ve çok önemsiyoruz. Bizde belediye olarak yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız çalışmalarda yanınızda olmak isteriz” dedi.
Akyazı Eğitimciler Derneği Üyeleri ziyaret sonunda, katkılarından dolayı Başkan Akcan’a plaket takdim ettiler.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    7°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç