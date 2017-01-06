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06 Ocak 2017 17:24

Başkan Akcan’dan TEOG birincisine ödül

Başkan Akcan’dan TEOG birincisine ödül

06 Ocak 2017 17:24

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, TEOG sınavında birinci olan öğrenciyi ödüllendirdi.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye birincisi olan Akyazı Madanoğlu Ortaokulunda okuyan Miraç Ali Balkaya’yı Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Karakaya ziyarette bulundu. Madanoğlu Ortaokulu öğrencisi Miraç Ali Balkaya, birinci dönem TEOG sınavında 6 dersten 120 sorunun tamamını doğru yaparak Türkiye birincileri arasına girdi. Madanoğlu Okulunun bahçesinde toplanan öğrencilere konuşma yapan Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, TEOG sınavında başarı gösteren Miraç Ali Balkaya’yı tebrik ettiklerini ve bütün öğrencilerden bu başarıyı beklediklerini söylediler.
Konuşmalarının ardından Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan Balkaya’ya altın hediye ettiler.



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