Başkan Alemdar 1. Cadde’deki çalışmaları inceledi

Cadde’de yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, arterin Ramazan Bayramı’na kadar araç trafiğine uygun hale getirileceğini söyledi.

Vatandaşların daha huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ilçe genelindeki asfaltlama çalışmalarına son hız devam edildiğini ifade eden Alemdar, bu çalışmaların bir ayağı olan ve Arabacıalanı Mahallesi ile Aralık Mahallesi arasında önemli bir ulaşım görevi üstlenen 1. Cadde’nin tamamlanan bordür çalışmalarının ardından sıcak asfalt ile kaplandığını belirtti. Yürütülen asfaltlama çalışmalarının yanı sıra güzergah üzerinde baştan sona dönüşüm gerçekleştirildiğini belirten Başkan Alemdar, bölge sakinlerinin ihtiyaçları noktasında da tüm detayların düşünüldüğünü ifade ederek, “Dönüşüm projemiz içerisinde bisiklet yollarının yanı sıra peyzaj çalışmalarıyla da yeşil alanlar yer alacak. İnşaallah 1. Cadde tamamlandığında, Arabacıalanı Mahalle Meydanımız ve hemen yan tarafında bulunan 4 bin metrekarelik sosyal donatı alanımızla bir bütünlük içerisinde vatandaşlarımıza hizmet verecektir” dedi.

600 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki arterin bayram öncesinde vatandaşların hizmetine sunulması için ekiplerin hafta sonu da dahil olmak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren hummalı bir şekilde çalıştığına da değinen Alemdar, “Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nda ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diye konuştu.