Başkan Alemdar: “Bu olay ancak siyasi sorumsuzlukla açıklanabilir”

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar pazar günü AVM’de yaşanan, alışveriş merkezindeki vatandaşlarda korku ve paniğe sebep olan pankart açma olayını twitter hesabından değerlendirdi.

Olayı siyasi sorumsuzluk olarak gördüğünü ve bu tür söylemlerin ancak teröre destek olacağını belirten Alemdar, Türkiye’de laiklik sorununun olmadığını ancak birilerinin ülkede iç karışıklık çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. AVM’lerin siyasi propaganda yeri olmadığının da altını çizen Yusuf Alemdar, siyaset ile uğraşanların bu tarz provokatif eylemlerden uzak durmaları gerektiğini ifade etti. AVM’deki olayın ancak cehaletle açıklanabileceğini belirten Başkan Alemdar, “CHP gençlik kollarındaki arkadaşlar, siyaset yapacaklar tabii, ancak siyaset zeminini ve söylemleriyle ilgili daha dikkatli olmaları gerekir. Huzur şehrimizde böyle şeylerin tekrar gerçekleşmemesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.