Başkan Alemdar, "Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız"

Bağış kampanyasına AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu’nun yanı sıra meclis üyeleri ve parti üyeleri de destek oldular. 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için büyük önem arz ettiğini ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olmak amacıyla başlatılan kampanyadaki bağışların sembolik olduğunu belirterek, “Önemli olan gönüllerimizin ve dualarımızın bir olduğunu ifade edebilmektir. Serdivan olarak her zaman destek olduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde de yanında olacağız” dedi.