Başkan Alemdar: "En önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Kemal Sarı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

Ziyarette SAÜ Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Kemal Sarı, eğitim kurumlarına her zaman destek olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a da teşekkür ettiklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alemdar ise, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Alemdar, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun altını çizerek, “Gençlerimiz için yapılan yatırımlar ve hizmetler bizim önceliğimiz. Bugüne kadar yatırımlarımızı insanı merkeze alan bir anlayışla hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Eğitim noktasında bunun en güzel örneği de, her yaş gurubundan misafirlerini ağırlayan Serdivan Fikir ve Sanat Akademimiz, Çocuk Akademisi, 7/24 kütüphanesi, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri ile Serdivan Fikir ve Sanat Akademimize tüm hemşehrilerimizi, özellikle de gençlerimizi bekliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.